Der TecDax stieg um 1,73 Prozent auf 826 Punkte und damit den höchsten Stand seit April dieses Jahres. Dass sich der Dax in den vergangenen zwei Handelstagen mit leichten Verlusten insgesamt sehr stabil gezeigt habe, locke nun neue Käufer an, sagte Händler Michael Winkler von der Postbank.

Im Fokus am Markt standen zahlreiche Geschäftsberichte großer deutscher Konzerne, die an diesem Morgen veröffentlicht wurden. Die MAN-Aktien büßten trotz starker Quartalszahlen am Dax-Ende 1,89 Prozent auf 79,57 Euro ein. Es sei ein besserer Ausblick auf das Gesamtjahr erhofft worden, hieß es zur Begründung am Markt.

Die Anteilsscheine von Daimler sprangen nach der Vorlage starker Zahlen und Aussagen zum weiteren Jahresverlauf an die Dax-Spitze, wo sie 2,58 Prozent auf 48,85 Euro gewannen. Die Titel der Deutschen Telekom profitierten mit plus 2,47 Prozent von den starken Zahlen des Konkurrenten France Telecom.