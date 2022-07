Dies forderte der IG-Metall-Vorsitzende Berthold Huber am Freitag in Frankfurt. Huber kritisierte zugleich die Entscheidung, den Astra ab 2015 nur noch im Ausland und nicht mehr im Opel-Stammwerk Rüsselsheim zu produzieren. «Der Versuch, die Beschäftigten über Drohgebärden und einen erzwungenen Unterbietungswettbewerb gegeneinander auszuspielen, ist unredlich. Wer Opel gegen die Belegschaft sanieren will, hat schon verloren», ließ Huber erklären.