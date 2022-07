Sberbank-Chefvolkswirtin Xenia Judajewa: Die Schuldenkrise in der EU kostet Russland einige Prozentpunkte Wirtschaftswachstum. FOTO: Friedemann Kohler up-down up-down Wirtschaft Eurokrise trifft auch russische Wirtschaft 29.04.2012, 10:48 Uhr

Die Staatsschuldenkrise in der EU kostet Russland nach Einschätzung der Sberbank einige Prozentpunkte Wirtschaftswachstum. «Immer wenn wir eine Verschärfung der Krisenerscheinungen in Europa sehen, folgen auch in Russland finanzielle Turbulenzen».