Diese Bäuerin aus Indonesien setzt Reispflanzen in den tiefen Schlamm. FOTO: Hotli Simanjuntak
Wirtschaft
EU-Staaten wollen Spekulation mit Nahrungsmitteln eindämmen
21.06.2013, 16:59 Uhr

Mit strengeren Regeln will die EU Exzesse an den Börsen und Spekulation mit Nahrungsmitteln eindämmen. Die EU-Finanzminister einigten sich am Freitag in Luxemburg auf eine Neufassung der EU-Finanzmarktrichtlinie (Mifid).