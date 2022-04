Der europäische Konflikt um eine neue Steuer für die Finanzbranche wird schärfer. Die EU-Kommission wandte sich am Donnerstag in Brüssel explizit gegen die deutsch-französische Linie, eine Steuer auf Finanztransaktionen notfalls im europäischen Alleingang einzuführen.

Mit einer neuen Besteuerung soll die Geldbranche an den milliardenschweren Kosten der Finanzkrise beteiligt werden. Die Steuerpolitik in der EU ist ein Minenfeld, da einzelne Länder mit ihrem Veto Entscheidungen blockieren können.

Der Kommissar wird konkrete Vorschläge erst im kommenden Jahr vorlegen. Die Debatte soll am 19. Oktober beim nächsten Treffen der EU-Finanzminister fortgeführt werden. Das Thema wird auch beim EU-Gipfeltreffen Ende des Monats in Brüssel eine Rolle spielen.

Der litauische Kommissar sagte, die Finanztransaktionssteuer mache nur auf weltweiter Ebene Sinn. «Der Finanzsektor ist sehr mobil», warnte er. Beim G20-Gipfeltreffen in Toronto im vergangenen Juni hatte sich aber herausgestellt, dass eine Finanztransaktionssteuer global derzeit nicht durchsetzbar ist. Auch Österreich unterstützt eine solche Steuer und machte dazu sogar schon konkrete Vorschläge. Großbritannien und Schweden sind strikt dagegen.

In der EU wird zudem eine Bankenabgabe diskutiert. Die Debatte ist weniger kontrovers. In Deutschland wurde die Bankenabgabe schon auf den Weg gebracht - Banken zahlen in einen Krisenfonds ein, der notfalls bei Schieflagen von Kreditinstituten einspringen kann.