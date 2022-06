VW-Produktionsvorstand Jochem Heizmann bekräftigte indischen Medienberichten zufolge bei der feierlichen Veranstaltung, mit den Marken VW, Skoda und Audi peile Volkswagen in den nächsten vier bis sechs Jahren acht bis zehn Prozent Marktanteil in Indien an. Das Werk in Chakan bei Pune mit einer Kapazität von 110.000 Autos im Jahr sei ein zentrales Element der Volkswagen-Strategie in Indien. Nach China ist Indien der weltweit am stärksten wachsende Automobilmarkt.