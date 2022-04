Das sagte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) am Mittwoch in Ludwigsburg. «Sie kann die Markteinführung von Elektroautos nicht allein dem Markt überlassen», betonte er. Wissmann rechnete vor, dass bei einem Elektroauto der unteren Mittelklasse wegen der teuren Batterien in naher Zukunft mit Mehrkosten von 10 000 bis 15 000 Euro gegenüber einem herkömmlichen Fahrzeug zu rechnen sei.