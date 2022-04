Das geht aus Angaben der mit der Schuldenverwaltung des Bundes beauftragten Finanzagentur in Frankfurt hervor. Die Nachfrage nach den Titeln blieb stabil und hätte ausgereicht, um das 1,9-fache Volumen am Markt unterzubringen. Die Versteigerung spülte 2,42 Milliarden Euro in die Staatskasse.