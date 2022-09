Deutschland wird nach Einschätzung der Industriestaaten-Organisation OECD im kommenden Jahr in die Rezession rutschen. Symbolfoto: dpa/Uwe Anspach up-down up-down Bericht der OECD Schwächelnde Wirtschaft: Deutschland droht nächstes Jahr die Rezession Von dpa | 26.09.2022, 12:49 Uhr

Die deutsche Wirtschaft schrumpft. Nach Angaben der OECD dürfte die Bundesrepublik im kommenden Jahr in die Rezession rutschen. Das liegt in erster Linie am Krieg in der Ukraine.