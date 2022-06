Ein typisches Ferienhaus in Dänemark. Zu teuer oder zu bieder? - die dänischen Feriendomizile sind bei deutschen Urlaubern nicht mehr so beliebt wie einst. FOTO: Archiv up-down up-down Wirtschaft Deutsche buchen immer seltener dänische Ferienhäuser 07.02.2011, 15:32 Uhr

Die Ferienhäuser an Dänemarks Küsten haben bei Urlaubern aus Deutschland weiter an Popularität eingebüßt. Wie das Statistische Zentralamt in Kopenhagen am Montag mitteilte, fiel die Zahl der Übernachtungen von Deutschen 2010 im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 9,3 Millionen.