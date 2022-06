FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Wirtschaft Deutsche Aktien starten mit moderatem Plus 07.06.2011, 07:25 Uhr

Die wichtigsten deutschen Aktienindizes sind am Dienstag etwas erholt in den Handel gestartet. Händler verwiesen auf Schnäppchenjäger, die das günstige Kursniveau zum Einstieg nutzten. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um moderate 0,38 Prozent auf 7111 Punkte.