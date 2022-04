Der MDax gab um 1,36 Prozent auf 9029,50 Punkte nach. Der TecDax verlor 1,16 Prozent auf 698,55 Punkte. «Die Entwicklung des Dax ist vor allem mit der Entwicklung der Renditen auf italienische Staatsanleihen verknüpft», sagte Analyst Heino Ruland von Ruland Research am Montag. Das Abgeordnetenhaus in Rom hatte am Wochenende den Weg für das jüngste Reformgesetz der Mitte-Rechts-Regierung frei gemacht und so Silvio Berlusconis Bedingung für einen Rücktritt erfüllt. Der 68 Jahre alte Wirtschaftsfachmann Mario Monti soll Berlusconi beerben.

Ein unerwartet hoher Quartalsverlust schickte die Aktien von Q-Cells in den Keller: Sie brachen im TecDax um 26,72 Prozent auf 0,85 Euro ein.

Die Hochtief-Papiere sackten am MDax-Ende um 10,87 Prozent auf 45,545 Euro ab. Der Baukonzern wird sein Flughafen-Geschäft möglicherweise nicht mehr wie geplant in diesem Jahr verkaufen. Für 2011 schließt Hochtief daher einen Verlust nicht mehr aus.

An der Dax-Spitze gewannen die Aktien von Adidas 1,35 Prozent auf 52,65 Euro. Händler verwiesen auf positives Feedback nach einer Investorenveranstaltung in der vergangenen Woche. Am Markt hieß es, die Aktie profitiere auch von der Platzierung von Hugo-Boss-Anteilen zu 68,25 Euro. Anleger dürften teils auf Adidas-Papiere ausgewichen sein. Die Boss-Papiere gehörten im MDax nämlich mit minus 6,36 Prozent zu den größten Verlierern.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 ging 1,57 Prozent im Minus mit 2288,32 Punkten aus dem Handel. Auch in Paris und London gab es Verluste. Der Dow Jones in New York stand zum europäischen Börsenschluss etwa 0,60 Prozent tiefer.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,57 (Freitag: 1,56) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,15 Prozent auf 130,77 Punkte. Der Bund Future stieg um 0,89 Prozent auf 138,50 Punkte. Der Euro tendierte nahezu unverändert: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3659 (Freitag: 1,3650) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7321 (0,7326) Euro.