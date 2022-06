FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Wirtschaft Dax startet mit deutlichen Gewinnen 22.12.2011, 08:32 Uhr

Nach Verlusten am Vortag hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag bei dünnem Handel spürbar zugelegt. Nach bereits starken US-Konjunkturdaten am Dienstag hofften Anleger auf weitere Zeichen einer Erholung der weltweit größten Volkswirtschaft, sagten Händler.