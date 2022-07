Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Wirtschaft Dax setzt Erholung weiter fort 12.04.2012, 07:44 Uhr

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag seine am Vortag begonnene Erholung fortgesetzt. Dabei stützten die positiven Vorgaben der Übersee-Börsen. In den ersten Minuten stieg der Dax um 0,42 Prozent auf 6703 Punkte.