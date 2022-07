Der Dax sprang am Freitag erstmals seit August wieder über die Marke von 6700 Punkten und kletterte um 1,67 Prozent auf 6766,67 Zähler. Auf Wochensicht bedeutete dies einen Aufschlag von 3,91 Prozent. Der MDax verbuchte am Freitag ein Plus von 1,98 Prozent auf 10 413,97 Punkte, der TecDax stieg um 1,40 Prozent auf 771,75 Punkte.