Die neue Regierung Chinas macht ernst mit ihrer Ankündigung, wirtschaftliche Strukturreformen durchführen zu wollen: Die Notenbank People's Bank of China kündigte an, die landesweiten Zinssätze für Bankkredite nach unten hin freizugeben. «Nun können Chinas Unternehmen günstiger an Kredite kommen und Investitionen werden leichter», sagte ein Börsianer. «Das wiederum könnte auch der Weltwirtschaft insgesamt helfen.»

Enttäuschende Quartalsberichte von US-Technologiekonzernen drückten auch hierzulande auf die Stimmung. Bei SAP belasteten neben schwachen Zahlen des Branchenkollegen Microsoft negative Analystenkommentare zu den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen und zum gesenkten Umsatzausblick. Die Titel des Softwarekonzerns knüpften an ihre Vortagsschwäche an und verloren am Dax-Ende 2,28 Prozent. Für die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon ging es um 1,02 Prozent bergab. Experten zufolge litten sie auch unter Zahlen und Ausblick der in New York gelisteten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Besser hielten sich die Papiere der Allianz, die marktkonforme 0,08 Prozent verloren. Anleger waren kaum überrascht, dass der größte deutsche Versicherer nach Einschätzung des internationalen Finanzstabilitätsrats systemrelevant ist. Die damit verbundene strengere Regulierung und die Pflicht zu einer höheren Kapitalausstattung seien erwartet worden und sollten die Münchener vor keine Probleme stellen, hieß es.

Beim bisherigen Dax-Wochenverlierer K+S sorgte eine Erholung um 2,04 Prozent für den ersten Platz im Index. Seit Dienstag hatten die Papiere des Düngemittelherstellers in der Spitze rund zwölf Prozent verloren.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,07 Prozent tiefer bei 2716,17 Punkten. Die nationalen Indizes in Paris und London gaben ähnlich minimal nach und auch der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsende knapp im Minus.