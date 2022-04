Brennstoffzellenfahrzeug von Mercedes. FOTO: Archiv Wirtschaft Daimler baut ab 2014 Brennstoffzellenautos in Großserie 01.06.2011, 17:35 Uhr

Daimler steigt früher in die Großserienproduktion von Autos mit Brennstoffzellenantrieb ein. Vorstandschef Dieter Zetsche sagte am Mittwochabend in Stuttgart, die Serienfertigung werde bereits 2014 anlaufen.