Von diesem Montag (7. Februar) an informiert Deutschlands zweitgrößte Bank die Kunden darüber, was sich für sie ändern wird. So kann die Kontoführung für manchen Ex-Dresdner-Kunden teurer werden - um maximal 95 Cent monatlich, wie der für Privatkunden zuständige Bereichsvorstand Korbinian Ibel vorrechnet. Eine Rückerstattung der sogenannten Quellensteuer bei einem ausländischen Wertpapier kostet künftig 20 Euro. Um diesen Betrag günstiger werden kann hingegen ein Wertpapierauftrag im Online-Depot.