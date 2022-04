Trotz der Straffung der Geldpolitik wuchs auch die Liquidität im Juni schneller als erwartet, was neue Sorgen um die ohnehin hohe Inflation auslöste. Die Kredite der Banken stiegen von 551 Milliarden Yuan im Mai auf 633 Milliarden Yuan (heute 70 Milliarden Euro) im Juni. In der ersten Jahreshälfte gaben die Banken damit 4,17 Billionen Yuan an Krediten. Das sind zwar 449 Milliarden Yuan weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, aber nach Expertenansicht mehr als die Zentralbank hochgerechnet auf das ganze Jahr anstreben dürfte.