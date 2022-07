Doch Finanzkreise hielten es für möglich, dass der EFSF seine erstklassige Bewertung verlieren könne. Die Märkte reagierten am Montag recht gelassen, dass Standard & Poor's (S&P) am Freitag - als erste der drei großen Ratingagenturen - die Bonität von insgesamt neun Euro-Ländern herabgestuft hatte. Frankreich besorgte sich sogar zu sehr günstigen Zinsen frisches Kapital.

Aus Sicht der Bundesregierung muss sich durch den Bonitätsverlust auch nichts am Volumen des aktuellen Hilfsfonds EFSF ändern. «Es gibt (...) keinerlei Handlungsbedarf», erklärten Regierungssprecher am Montag in Berlin. Schon gar nicht beim dauerhaften Rettungsschirm ESM, der bereits im Juli und damit ein Jahr früher starten soll, und wegen seiner anderen Finanzierungsstruktur mit Barkapital robuster gegenüber Urteilen zur Kreditwürdigkeit sei.

Weil damit nur noch vier Euro-Staaten - neben Deutschland die Niederlande, Finnland und Luxemburg - über die S&P-Höchstnote verfügen, dürfte auch der EFSF sein «AAA»-Top-Rating verlieren. Das könnte die Handlungsfähigkeit bei der Geldbeschaffung einschränken. Um das zu verhindern, müsste entweder der Umfang möglicher Hilfskredite reduziert werden oder die Euro-Länder müssten den Fonds mit höheren Garantien absichern. Spannung verspricht deswegen eine Geldmarktauktion des EFSF an diesem Dienstag.

Allerdings sieht Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) keine Notwendigkeit für höhere Absicherungen: «Für das, was der EFSF in den nächsten Monaten an Aufgaben hat, reicht der Garantierahmen bei weitem aus», sagte er im Deutschlandfunk. Das S&P-Urteil zweifelt Schäuble aber an. «Ich glaube nicht, dass Standard & Poor's wirklich begriffen hat, was wir in Europa schon auf den Weg gebracht haben.»

Auch die EU-Kommission lässt kein gutes Haar an dem Schritt. «Ich denke, die Ratingagenturen sollten die beispiellosen Maßnahmen der Regierungen besser mit einrechnen», kritisierte Binnenmarktkommissar Michel Barnier. Ein Kommissionssprecher monierte, der Entzug der Bestnote käme zu einem «eigenartigen» Zeitpunkt, da es vergangene Woche gute Nachrichten gegeben habe. Weil viele Euro-Länder wie Frankreich, Italien und Spanien zuletzt weitgehende Spar- und Reformschritte eingeleitet hätten, sei der Schritt ungerechtfertigt.

Aufatmen gab es in Frankreich: Trotz des «AAA»-Verlustes konnte sich die zweitgrößte Euro-Volkswirtschaft 8,59 Milliarden Euro frisches Geld an den Finanzmärkten leihen. Die Zinsen für die kurzfristigen Geldmarktpapiere sanken sogar im Vergleich zur letzten Versteigerung.