«Die Zahl, die Sie in der Presse sehen, ist falsch», sagte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn am Mittwoch in Brüssel. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wird sich bei seinem Kurztrip in Athen an diesem Donnerstag aber dennoch auf Hoffnungen Athens für Schuldenerleichterung einstellen müssen.