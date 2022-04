Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann warnte vor zu großen staatlichen Eingriffen in den Bankensektor. Bis Freitag diskutieren auf dem größten Branchentreff Europas mehrere tausend Banker und Wissenschaftler über Auswege aus der globalen Finanzkrise. Vor dem Kongressgebäude demonstrierten rund drei Dutzend Opfer der Pleitebank Lehman Brothers und forderten eine eine Entschädigung.

Brüderle sagte am Montag: «Die Konjunkturdaten bessern sich, aber die Krise ist noch nicht überstanden.» Vor allem am Arbeitsmarkt könne sich die Lage im Winter verschlechtern. Trotzdem müsse sich der Staat Zug um Zug aus der massiven Unterstützung der Konjunktur zurückziehen. Als Konsequenz aus der Krise seien internationale Regeln für die Finanzmärkte notwendig. Es sei nicht richtig, dass der internationale Luftverkehr stark reguliert sei, die Finanzmärkte aber nicht.

Deutsche-Bank-Chef Ackermann sprach von deutlichen Lichtblicken in den vergangenen Monaten. «Die guten Zahlen spiegeln aber auch eine Sondersituation wider», sagte Ackermann mit Blick auf die Hilfen des Staates. Wo sich nach der Krise das neue Gleichgewicht einfinde, sei noch offen.

Vehement warnte Ackermann vor falschen Eingriffen des Staates in den Bankensektor. Eine Renationalisierung von Märkten müsse vermieden werden. Falsch sei auch die Aufteilung großer Banken in viele kleinere Institute. Diese könnten bei identischem Geschäftskonzept in der Summe genauso systemrelevant sein wie eine Großbank, sagte Ackermann. Als systemrelevant gilt ein Institut, wenn eine Volkswirtschaft sich dessen Pleite nicht leisten kann und es deshalb unbedingt retten muss.

Als denkbare Maßnahme bezeichnete Ackermann dagegen einen europäischen Banken-Notfallfonds. Damit könne eine geordnete Abwicklung von Instituten in einer Krise finanziert werden. Der Vorstandschef der DZ Bank, Wolfgang Kirsch, sagte, die Genossenschaftsbanken hätten in Deutschland in der Krise systemstabilisierend gewirkt. Der Verbund habe einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität geleistet.

Bundesbankpräsident Axel Weber forderte einen schrittweisen Ausstieg des Staates aus den immensen Sonderhilfen zur Bewältigung der globalen Wirtschaftskrise. Es müsse nun der Einstieg in den Ausstieg geschafft werden. «Wird der richtige Zeitpunkt für den Ausstieg verpasst, besteht die Gefahr, dass neue Verwerfungen entstehen», sagte Weber.