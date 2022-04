Deren Zahl stieg um 9,2 Prozent auf 12,4 Millionen. Berlin schlägt München und Hamburg damit erneut ganz deutlich. In Europa liegt die Hauptstadt an der Spree nach früheren Angaben an dritter Stelle hinter London und Paris.

München zählte nach jüngsten offiziellen Angaben im ersten Halbjahr mehr als 2,9 Millionen Gäste und über 5,9 Millionen Übernachtungen, in Hamburg waren es 2,76 Millionen Gäste und 5,34 Millionen Übernachtungen.

«In jeder einzelnen Minute kommen statistisch gesehen 20 Gäste in unsere Stadt», sagte Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) bei Vorstellung der Halbjahresbilanz. In diesem Jahr werde es wieder einen Besucherrekord geben. «Wir rechnen mit 26 Millionen Übernachtungen.»

Im vergangenen Jahr wurden 24,9 Millionen gezählt. Vor 20 Jahren - nicht lange nach dem Mauerfall - waren es erst 7,5 Millionen und vor 10 Jahren 11,4 Millionen.

Ende Juni standen 130 300 Betten (plus 3,6 Prozent) in fast 800 Hotels und Pensionen zur Verfügung. Inzwischen kommen 37 Prozent der Berlinbesucher aus dem Ausland. In den ersten sechs Monaten waren es 1,95 Millionen. Die größte Gruppe bildeten die Briten mit 208 400, gefolgt von den Italienern (133 900) und den Niederländern (124 300). Deutlich weniger Touristen kamen aus Spanien: Der Rückgang um 17,3 Prozent auf 85 700 Gäste dürfte auf die dortige Wirtschaftskrise zurückzuführen sein. Prozentual am stärksten, um 19,7 Prozent auf 90 000, wuchs die Zahl der Besucher aus Russland.

Visit-Berlin-Geschäftsführer Burkhard Kieker sprach von einer «Comeback-Story als Weltstadt» in den vergangenen 20 Jahren. «Die Gäste aus aller Welt erleben hier Hoch- und Subkultur, die entspannte Atmosphäre und historische Echtheit der Stadt.» Visit Berlin wurde 1993 als Berlin Tourismus Marketing GmbH mit fünf Mitarbeitern gegründet. Heute hat die Gesellschaft 180 Mitarbeiter, die in Berlin und in 39 Ländern für die Metropole werben.