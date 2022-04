Mit einem Warnstreik blockieren Schleusenwärter die Wasserwege. FOTO: Kay Nietfeld/Archiv Wirtschaft Bericht: Lösung bei Schleusenstreiks in Sicht 23.08.2013, 22:22 Uhr

Berlin (dpa) - Nach wochenlangen Streiks an den Schleusen in Deutschland könnte eine Lösung des Konflikts einem Bericht zufolge in greifbarer Nähe sein