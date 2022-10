Am Freitag nannte Daimler als zweiter Autobauer die Höhe der aktuellen Erfolgsbeteiligung: Jeweils 3200 Euro brutto für die 130 000 tariflich entlohnten Mitarbeiter sind der drittbeste Wert bei den Schwaben seit Einführung des Belohnungssystems 1997. Daimlers bisheriger Rekordwert von 4100 Euro stammt aus dem vergangenen Jahr.

Am Vortag hatte der Kfz-Technologiekonzern Continental mitgeteilt, seinen rund 50 000 Tarifbeschäftigten in Deutschland 900 Euro Bonus zu zahlen. 2012 bekamen Contis Mitarbeiter hierzulande 650 Euro. 2012 hatte Conti mit Rekorden abgeschlossen. Am Freitag ergänzte Hannovers Dax-Konzern, weltweit für das Geschäftsjahr 2012 die Rekordsumme von rund 100 Millionen Euro an knapp 160 000 Beschäftigte auszuschütten.

VW hatte Ende Februar bekanntgegeben, mit 7200 Euro Prämie das hohe Niveau des Vorjahres fast zu halten. Damals waren noch 300 Euro mehr geflossen. Von dem Geld profitieren die Tarifbeschäftigten bei Volkswagen in Deutschland - gut 100 000. Die leichte Einbuße wurde mit der weiterhin schwelenden Absatzkrise in Europa begründet.

Bei der VW-Tochter Porsche müssen sich die Beschäftigten wohl noch ein paar Tage gedulden. Zunächst stehen noch Jahresbilanzen aus, die letzte am 19. März. «Aktuell laufen die Verhandlungen», sagte ein Porsche-Sprecher am Freitag. Im vergangenen Jahr hatten die Porsche-Mitarbeiter 7600 Euro bekommen.

Audi und BMW kündigten am Freitag an, innerhalb der nächsten zwei Wochen über die diesjährigen Erfolgsbeteiligungen zu informieren. Die Münchner hatten 2012 Rekordprämien verteilt: Ein Facharbeiter in Bayern etwa erhielt damals 7650 Euro, nach rund 4900 Euro im Vorjahr.

Ganz andere Vorzeichen herrschen beim kriselnden Autobauer Opel. Dort müssen sich die Beschäftigten auf weitere Einschnitte bei ihren Entgelten einstellen. Sie stunden wie bereits 2012 ihr Lohnplus auch bis 2016 solange, bis die nächste Tariferhöhung ansteht.

Der Continental-Konkurrent und weltgrößte Autozulieferer Bosch veröffentlicht die Höhe der an die Beschäftigten ausgezahlten Boni nicht. Für 2012 sei auch noch nichts entschieden, sagte ein Sprecher.

Daimler kündigte am Freitag an, das System seiner Bonusberechnung umzustellen und mit einer klaren Formel transparenter zu machen. Künftig gilt eine eindeutige Berechnungsbasis, bei der neben dem operativen Gewinn auch die Profitabilität des Konzerns entscheidet. Neben dem Bonus für die Tarifmitarbeiter entscheiden auch andere Faktoren über die Attraktivität der Jobs: Beschäftigungssicherungen etwa oder Heimarbeit, individuelle Arbeitszeit oder Kinderbetreuung.