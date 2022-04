Wirtschaft Augenmittelstreit: Novartis muss Antrag ändern Von dpa | 27.08.2013, 17:12 Uhr

Der juristische Streit zwischen den Pharmaunternehmen Novartis und Aposan um das Umfüllen eines Arzneimittels in kleinere Dosen geht dreht weitere Runde. Das Hamburger Landgericht wies am Dienstag in einem Beschluss den Antrag von Novartis zurück, mit dem der Schweizer Konzern dem Unternehmen Aposan das Umfüllen eines von Novartis hergestellen Augenheilmittels untersagen will.