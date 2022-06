Hilferuf aus Athen: Der griechische Premier Giorgos Papandreou sprach von Ithaka und einem Schiff, das zu sinken droht. FOTO: Archiv Wirtschaft Athen stellt Antrag für Hilfspaket 23.04.2010, 12:12 Uhr

Die griechische Regierung hat finanzielle Hilfe von Internationalem Währungsfonds und EU beantragt. «Ich habe die entsprechende Anweisung an das Finanzministerium gegeben», sagte der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou in einer Fernsehansprache an das griechische Volk.