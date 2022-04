In der Nacht zum Dienstag stieg der Preis für die Feinunze (31,1 Gramm) in der Spitze auf 1911,46 Dollar. Im weiteren Handel fiel der Preis für Gold allerdings im Zuge einer vorläufigen Erholung an den europäischen Aktienmärkten etwas zurück. Am Vormittag stand er zwischenzeitlich bei 1885,21 Dollar.