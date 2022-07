Eigentlich wollte Air Berlin 2013 wieder durchstarten. FOTO: Daniel Reinhardt up-down up-down Wirtschaft Air Berlin: Details zum Sparprogramm in den nächsten Wochen 13.11.2012, 20:49 Uhr

Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin will knapp einen Monat nach der Verkündung ihres Sparprogramms «Turbine 2013» noch keine Details preisgeben. «Dieses Programm wird in den nächsten Wochen detailliert ausgearbeitet», teilte eine Sprecherin am Dienstagabend auf dpa-Anfrage mit.