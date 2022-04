Der ADAC rät Autoreisenden, sich vor dem Start in den Urlaub über die Tankstellenpreise im In- und Ausland zu informieren. In vielen Ländern wie Österreich und der Schweiz seien Kraftstoffe derzeit etwas günstiger. In Frankreich und Italien sei das Preisniveau ähnlich wie hierzulande. Deutlich mehr koste Benzin dagegen in Dänemark und den Niederlanden.