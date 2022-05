ARCHIV - Die Sonne geht hinter Windrädern auf. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Windenergie Windenergiebranche: staatliche Hilfe für heimische Fertigung Von dpa | 19.05.2022, 06:15 Uhr | Update vor 19 Min.

Die Offshore-Windenergiebranche und die maritime Wirtschaft verlangen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) staatliche Hilfe für eine möglichst große heimische Fertigung der Windkraftanlagen. Es sei für die Akzeptanz der Energiewende auf See „nicht mehr vermittelbar, wenn riesige Komponenten für Windpark-Projekte überwiegend im Ausland gebaut werden und weite Transportwege hinter sich bringen, bevor sie in Nord- oder Ostsee installiert werden“, heißt es in einem von fünf Verbänden verfassten Brief an den Minister. Um das zu verhindern, schlagen sie vor, die Ausschreibung von Windparks auf See an entsprechende „qualitative Kriterien“ zu knüpfen. Diese böten dann auch Anreize, Transportwege für Komponenten kurz und damit klimafreundlich zu halten“, heißt es in dem Schreiben, das der dpa vorliegt.