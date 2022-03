Verdi FOTO: Christophe Gateau Luftverkehr Wieder Warnstreiks an den Flughäfen Hannover und Bremen Von dpa | 21.03.2022, 13:39 Uhr | Update vor 27 Min.

Die Flughäfen Hannover und Bremen werden am Dienstag erneut von Warnstreiks des Personals bei den Fluggastkontrollen betroffen sein. In Hannover seien 22 Abflüge geplant, aber man rechne damit, dass ein Teil davon ausfallen werde, sagte eine Sprecherin am Montag. In Bremen standen 13 Abflüge auf dem Plan.