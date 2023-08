Klima Wie der Hopfen klimafest wird Von dpa | 07.08.2023, 08:37 Uhr | Update vor 11 Min. Hopfenforschung Foto: Matthias Balk/dpa up-down up-down

Erst der Hopfen lässt das Bier schmecken. Doch Hitze und Trockenheit sorgen für Ernteeinbrüche im wichtigsten europäischen Anbaugebiet. In Hüll, mitten in der Hallertau, wird an Lösungen geforscht.