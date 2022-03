Eine Servicekraft räumt die Tische in einem Café ab FOTO: Sebastian Gollnow Wirtschaft Weniger Personal: Gastro könnte Service etwas einschränken Von dpa | 04.03.2022, 10:10 Uhr | Update vor 1 Std.

Gäste in Hotels und Gaststätten in Mecklenburg-Vorpommern sollten sich auf Einschränkungen einstellen. Angesichts fehlender Arbeitskräfte könnten Standards nur mit leichten Serviceeinschränkungen gehalten werden, teilte eine Sprecherin des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV/Berlin) am Freitag in Waren an der Müritz mit. Dazu gehörten reduzierte Speisekarten, verkürzte Servicezeiten, die Zimmerreinigung nur noch auf Wunsch sowie das „Einchecken“ ohne Personalaufwand in den Häusern zwischen Müritz und Ostsee. Das gehe aus dem aktuellen Tourismusbarometer hervor, das der Verband traditionell im März vorstellt.