Insolvenz FOTO: Armin Weigel Insolvenzen Weniger Firmenpleiten - Aber mehr Privatpersonen insolvent Von dpa | 09.03.2022, 09:05 Uhr | Update vor 2 Std.

In Nordrhein-Westfalen haben im Januar deutlich weniger Unternehmen, aber mehr Privatpersonen ein Insolvenzverfahren beantragt als ein Jahr zuvor. Das teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. Insgesamt wurden im Januar 2130 Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren bei den Amtsgerichten in NRW gestellt. Das bedeute ein Plus von 7,0 Prozent im Vergleich zum Januar 2021.