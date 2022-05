ARCHIV - Ein weiblicher Fluggast mit Maske schaut vor dem Start aus dem Fenster. Auf Flügen von und nach Deutschland muss weiter Maske getragen werden. Foto: Andreas Arnold/dpa FOTO: Andreas Arnold Coronavirus Weiter Maskenpflicht in Flugzeugen von und nach Deutschland Von dpa | 16.05.2022, 10:36 Uhr

Die EU lockert ihre Empfehlungen in Bezug auf die Maskenpflicht in Flugzeugen. In Deutschland müssen Reisende aber in Flugzeugen generell weiterhin Masken tragen.