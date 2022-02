Wasserstoff-Produktion im Rostocker Hafen frühestens 2026 FOTO: Bernd Wüstneck Wirtschaft Wasserstoff-Produktion im Rostocker Hafen nicht vor 2026 Von dpa | 28.02.2022, 06:24 Uhr | Update vor 8 Min.

Der Hafenbetreiber in Rostock will am Standort Wasserstoff herstellen. Bis die Produktion tatsächlich aufgenommen wird, könnte es aber noch ein paar Jahre dauern.