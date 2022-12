Bundesweiter Warntag Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Katastrophenschutz Was passiert am bundesweiten Warntag? Von dpa | 07.12.2022, 11:38 Uhr

Am Donnerstagvormittag wird es mancherorts in Deutschland sehr laut werden. An anderen Orten bleibt es voraussichtlich ganz still. Der bundesweite Probealarm soll Bund, Länder und Kommunen helfen herauszufinden, wo es noch Lücken im Warn-Netz gibt.