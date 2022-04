Dong Energy errichtet bei Borkum den Windpark „Riffgrund 1“ und ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer beim Neubau von Windparks auf See. Das Unternehmen hat Anfang Juli den größten Offshore-Windpark der Welt „London Array“ in der Themsemündung eingeweiht.

In Erwartung von Änderungen im EEG nach der Bundestagswahl im September haben mehrere Investoren aus dem In- und Ausland ihre Offshore-Windparkpläne auf Eis gelegt. Für Verunsicherung in der Branche hatte im Frühjahr die Ankündigung von Bundesumweltminister Peter Altmaier gesorgt, die Strompreise zu deckeln. Auch rückwirkende Forderungen an Windparkbetreiber waren im Gespräch. Ein US-amerikanisches Unternehmen brach nach Informationen unserer Zeitungen daraufhin die Planungen zu einem Projekt in der Nordsee ab.

„Investoren lösen keine Aufträge mehr aus. Es klemmt am Anfang der Wertschöpfungskette, sagte Ronny Meyer, Geschäftsführer der Windenergie-Agentur WAB in Bremerhaven, in der sich Firmen der deutschen Offshore-Windbranche zusammengeschlossen haben. Derzeit lägen vier bis sechs Milliarden Euro Investitionsvolumen auf Eis, sagt Meyer: „Wenn die Folgeaufträge weiterhin ausbleiben, werden die Zulieferer Mitarbeiter entlassen müssen.“ Eines der Unternehmen, die unter der Flaute leiden, ist die Stahl-Holding Georgsmarienhütte. Die Verluste ihrer Bremerhavener Tochtergesellschaft Weserwind, die Fundamente für Windkraftanlagen herstellt, haben die Gruppe im Geschäftsjahr 2012 in die roten Zahlen gedrückt.

Besorgt sind auch die Mitglieder des in Rheine ansässigen Unternehmensnetzwerks Windwest, von denen viele der Offshore-Industrie zuarbeiten: „Die Branche braucht neue Rahmenbedingungen für eine langfristige Planung“, sagte Windwest-Koordinator Yassine Mokdad.

Dong-Chef Mertens forderte die Bundesregierung zum Handeln noch vor der Bundestagswahl auf: „Die Bundesregierung sollte sich jetzt auf ihr ursprüngliches Ausbauziel von zehn Gigawatt Leistung zurückbesinnen.“ Er plädierte dafür, die bisherige Förderung von Offshore-Windstrom zeitunabhängig bis zum Erreichen der Zehn-Gigawatt-Marke fortzuführen. Bisher ist die gültige Anfangsvergütung von 19 Cent je Kilowattstunde begrenzt auf Windparks, die bis zum Jahr 2017 ans Netz gehen.