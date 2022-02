Warnstreik FOTO: Friso Gentsch Wirtschaft Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen: Flugausfälle möglich Von dpa | 25.02.2022, 02:49 Uhr | Update vor 12 Min.

Am Düsseldorfer Flughafen drohen am Freitag zahlreiche Flugausfälle. Grund ist ein ganztägiger Warnstreik des Sicherheitspersonals. Der Airport appellierte deshalb an alle Passagiere, sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter über den aktuellen Stand ihres Fluges zu informieren. Die Passagiere wurden zudem gebeten, ihr Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren, um die Kontrollen zu beschleunigen.