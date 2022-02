Verdi Warnstreik - Flughafen Düsseldorf FOTO: David Young Wirtschaft Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen: 160 Flüge gestrichen Von dpa | 25.02.2022, 15:14 Uhr | Update vor 23 Min.

Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals sind am Freitag am Düsseldorfer Flughafen rund 160 Flüge gestrichen worden. Betroffen gewesen seien 90 Abflüge und 70 Ankünfte, teilte der Airport am Freitagnachmittag mit. Trotz längerer Wartezeiten bei den Passagierkontrollen sei die Situation im Terminal bislang ruhig.