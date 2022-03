Wall Street FOTO: Richard Drew US-Börsen Wall Street: Verluste nach neuer Skepsis im Ukraine-Krieg Von dpa | 31.03.2022, 00:39 Uhr | Update vor 48 Min.

Der Krieg in der Ukraine hält die US-Börsen weiter in Atem. Nachdem es am Vortag bergauf ging, gab es gestern neue Verluste.