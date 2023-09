Experte warnt Warum für den Einbau von Wärmepumpen zehntausende Fachkräfte fehlen Von Jakob Patzke | 11.09.2023, 17:25 Uhr Monteure von Wärmepumpen dürften in der kommenden Zeit gefragt sein. Symbolfoto: dpa/Uwe Anspach up-down up-down

Wärmepumpen sollen zukünftig in den meisten Wohngebäuden in Deutschland zum Heizen eingesetzt werden. Doch wer soll die Geräte einbauen? Denn in der Branche herrscht ein akuter Mangel an Monteuren.