Pandemie Vorschriften zu Corona-Arbeitsschutz ausgelaufen Von dpa | 26.05.2022, 12:51 Uhr

Von heute an gelten die Corona-Vorschriften für Betriebe in Deutschland nicht mehr. Ministerien empfehlen den Arbeitgebern die Gefährdungsbeurteilung stetig an das Infektionsgeschehen anzupassen.