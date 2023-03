Warnstreiks im öffentlichen Dienst Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Verkehr Vor Warnstreiktag: Arbeitgeber attackieren Gewerkschaften Von dpa | 24.03.2023, 03:53 Uhr

Millionen Reisende und Pendler in ganz Deutschland werden am Montag von einem wohl beispiellosen Warnstreik im Verkehr betroffen sein. An dem Vorgehen der Gewerkschaften gibt es heftige Kritik.