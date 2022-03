Volkswagen FOTO: Swen Pförtner Auto Volkswagen kann Folgen der Chipkrise eindämmen Von dpa | 11.03.2022, 20:55 Uhr | Update vor 23 Min.

Der Mangel an Mikrochips belastet VW weiter. Ein Ende der Lieferkrise ist bisher nicht in Sicht - von den steigenden Risiken in Osteuropa einmal abgesehen. Die Bilanz für 2021 fällt aber noch stark aus.