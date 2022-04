Einzelhandel in Schleswig-Holstein FOTO: Markus Scholz Handelsverband Viele Kunden tragen weiter Maske beim Einkaufen Von dpa | 04.04.2022, 15:08 Uhr | Update vor 34 Min.

In Schleswig-Holstein haben die Einzelhandelskunden bislang zögernd auf den Wegfall der Maskenpflicht reagiert. Nach ersten Schätzungen hätten am ersten Tag der neuen Regelung etwa zwei Drittel der Kunden eine Maske getragen, sagte die Geschäftsführerin des Handelsverbandes Nord, Mareike Petersen, am Montag. Allerdings seien am Sonntag, dem ersten Tag ohne Maskenpflicht, nur wenige Läden geöffnet gewesen. Für die kommenden Wochen rechnet Petersen damit, dass Kunden und Beschäftigte weiter Masken tragen, wenn die Situation es erfordert. Seit Sonntag sind die meisten Corona-Beschränkungen in Schleswig-Holstein mit wenigen Ausnahmen aufgehoben.