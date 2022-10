Schweißer Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa up-down up-down Arbeit Viele Fachkräfte werden im Osten schlechter bezahlt Von dpa | 14.10.2022, 05:01 Uhr

Mehr als 71 Prozent der Fachkräfte in Ostdeutschland verdienen weniger als die westdeutschen Fachkräfte im Mittel. Insgesamt sind dies 1,59 Millionen Fachkräfte in den neuen Ländern, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten René Springer hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.