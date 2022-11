Diesen Schweinen in einem Stall geht es vermutlich ganz gut. Aber in vielen anderen Ställen haben Behörden bei Schwerpunktkontrollen Verstöße entdeckt. Überraschend kommt das nicht. Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Tierschutz im Schweinestall Darum sind nicht die Grünen das größte Problem der Landwirtschaft Meinung – Dirk Fisser | 04.11.2022, 03:44 Uhr

Was ist eigentlich das größte Problem der Landwirtschaft in Deutschland? Die Grünen oder Tierrechtsaktivisten? Weit gefehlt. Wenn bei Schwerpunktkontrollen von Behörden wieder einmal große Probleme in Ställen entdeckt werden, lässt das nur eine Antwort zu: