Airbus FOTO: Ben Birchall Flugzeugbau Verkauf von Augsburger Airbus-Standort ist vom Tisch Von dpa | 09.03.2022, 13:51 Uhr | Update vor 8 Min.

Airbus will mehrere Standort seiner Einzelteilfertigung loswerden. Ein Werk in Augsburg soll nun aber offenbar nicht an einen Investor verkauft werden.